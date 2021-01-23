توقعات الأبراج.. حظك اليوم السبت 23 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 23 يناير 2021.

برج الحمل





تقرر اليوم أن تجد حلا لمشكلتك المالية وتنتهي منها في الحال. قرار صائب جدا في يوم مثل هذا على الرغم من أن طموحاتك قليلة جدا ولم تحقق منها الكثير كما كنت تتوقع. عليك أن تستفيد من موهبة الكتابة التي تتمتع بها.





برج الثور





تشعر اليوم بتحسن في حالتك الصحية. يتبدد اليوم شعورك بالقلق بسبب اضطراب حياتك المهنية والمالية. ربما تتطلع لإيجاد وسائل مناسبة لتعزيز اهتماماتك الروحانية والميتافيزيقية. أنت سريع البديهة ولديك بعض القدرات التي تمكنك من تحقيق أحلامك وفهم من حولك بسهولة.





برج الجوزاء





توقع حدوث بعض التغييرات الإيجابية في مجتمعك اليوم. ربما تشارك في مشروعات جديدة، ربما تتعرف على جار جديد، أو ربما يأتيك متخصص فني يصلح لك بعض الأعطال في جهاز ما. تقضي معظم وقتك في السيارة أو على الهاتف.





برج السرطان





قد تثار بعض البلبلة اليوم حول قرارات جديدة في العمل ولكن اهتم فقط بعملك. عليك أن توضح وجهة نظرك إلى الحبيب كي لا تثير سوء التفاهم. تطرح الكثير من الأفكار المبتكرة اليوم ويقترب منك الرؤساء في العمل. لا تفكر فقط بنفسك وراع مشاعر الحبيب.





برج الاسد





تشعر بالحب والألفة بين أصدقائك وخاصة مع الأطفال. تهتم بالفنون جدا وتقدرها. ربما تحضر عرضا مسرحيا أو قد تقرر أن تشارك في بعض العروض بنفسك. في المساء، ننصحك بالخروج مع الأصدقاء والاستمتاع بصحبتهم.





برج العذراء





اليوم مختلف عن باقي الأيام، فلديك رغبة في الهروب من الروتين اليومي الممل. تبحث عن أشخاص جدد وأصوات مختلفة ووجوها جديدة وأماكن رائعة، ولكنك تعلم أنه يتحتم عليك أن توفق بين رغباتك وبين حياتك المهنية. ثق في نفسك حتى تجد طريقة لتسوية هذا الصراع.





برج الميزان





تعمل اليوم على تصحيح الكثير من الأوضاع الخاطئة في العمل. الكثير من الأجواء الرومانسية في انتظارك هذا المساء. لا تعط أي وعود أو قرارات قبل أن تتأكد من الحقائق. لا تتخل عن الحبيب في مثل هذه الظروف وقدم له النصيحة والدعم.





برج العقرب





أفكارك مختلفة جدا اليوم. تعلم من الآخرين وشاركهم نشاطاتهم وتعاون معهم حتى لو اختلفت بعض وجهات النظر فيما بينكم. لا ترفض أفكار الغير تلقائيا دون تفكير لأن ذلك يتعارض مع أخلاقك وتفكيرك. العمل مع فريق هو سر نجاحك اليوم.برج القوس





عليك أن تكون اليوم متحفظا تجاه بعض الحقائق التى تطلع عليها. تكثر فرصك خلال هذه الفترة للقاء أشخاص مميزين. تحاول أن تجد حلولا للخروج من مأزق تتعرض له في العمل. لا تفترض أن الحبيب يعرف سبب غضب و صارحه بمشاعرك.





برج الجدي





ربما تقوم بصفقات مثمرة، بشرط أن تكون طموحا ومثابرا. الظروف ستمكّنك من أن تكون تحت الأضواء. ستمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك. أنت شخص مهم ولديك الكثير من المعجبين وعليك أن تكون مرحا لتنعم بذلك.





برج الدلو





المعلومات التي تحصل عليها اليوم قد تجعلك تستشيط غضبا. فكر أكثر من مرة قبل أن تدخل في أي حوار أو مناقشة. تلعب دورا مهما في أي مناقشة اليوم. إذا كنت تسعى لتحقيق السلام والأمن فيجب أن تركز على كلامك ولغة جسدك حتى تحقق ذلك.





برج الحوت





يوم مناسب لقضاء وقت جميل وللاستمتاع مع الأصدقاء. ربما تجد أن من حولك أقل توترا من المعتاد. استخدم قدراتك واستغل مهاراتك حتى تثبت نفسك في مكان العمل. كلما شعرت براحة واسترخاء، ستشعر أن من حولك كذلك.



