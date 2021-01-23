بعشق صوتك وإحساسك..هاني شاكر يًشيد بأداء تامر حسني لأغنية "نسيانك صعب أكيد"..والأخير يرد

السبت 23/يناير/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بعد إشادة الفنان هاني شاكر بأدائه لأغنية "نسيانك صعب أكيد" ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر حسني مقطع فيديو جديد له، ظهر فيه برفقة الفنان هاني شاكر، وقال هاني:"تامر حبيبي من فترة فأجني وغني أغنية "نسيانك صعب اكيد" متتصورش قد إيه أنا فرحت بأدائه وإحساسه؛ لإن تامر من الناس اللي بعشق صوتها وإحساسها".

وعلق تامر حسني علي الفيديو قائلاً:"شهادة عظيمة من أستاذ ومثل أعلى محترم، أنا اللي بعشق صوتك وإحساسك يا أستاذنا، وتشرفت بالوقفة جانبك من كل قلبي.".

وفي سياق آخر، طرح تامر حسني مؤخرًا أغنية "قولني كلام"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.

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