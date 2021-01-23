نهال عنبر ل"الفجر الفني": عائلتي رفضوا زوجي وصممت عليه.. ورفضوا دخولي الوسط الفني

السبت 23/يناير/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي




كشفت الفنانة نهال عنبر عن قصة الحب التي دارت بينها وبين زوجها، وعن موقفهم من دخولها للوسط الفني.


وقالت نهال ل"الفجر الفني" :" تزوجت عن قصة حب كبيرة وتحديت أهلي من أجله وصممت على الزواج منه بالرغم من رفضهم له، وكانوا يتمنون أن أرتبط بأحد من أقاربي، وبالمناسبة عائلتي كلها لديهم ميول ومواهب فنية " .

وعن موقف عائلتها من دخلوها للوسط الفني فقالت نهال :" كانوا يرفضون دخولي للتمثيل، نظرًا لسماعهم شائعات وكلام غير صحيح عن هذا المجال، وعندما تخيلت والدتي أنني سأنضم لهذا الوسط غضبت كثيراً".


يذكر أن آخر أعمال نهال عنبر كان مسلسل حكاية "أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وهى تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل وبطولة شيرى عادل وميدو عادل وايهاب فهمى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور ايهاب وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الاعلامية.

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