أسعار الأسماك اليوم السبت 23-1-2021 .. تعرف علي أسعار الأسماك المجمدة

السبت 23/يناير/2021 - 09:30 ص
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
الفجر الإقتصادي


أسعار الأسماك اليوم السبت 23-1-2021

إستقرت أسعار الأسماك اليوم السبت 23-1-2021 ، حبث وصلت مصر الي نرحلة الإكتفاء الذاتي من الأسماك وتسعي الي التصدير ،  وتراوح كيلو البلطى بين 15.5 و20 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 32 و48 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و70 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك المجمدة 

سجل سعر  كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وتتضمن خطة «الثروة السمكية» إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية، كما تسعى الخطة أيضا إلى المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال.

ودارت أسعار سمك البورى حول 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا

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