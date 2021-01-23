جرحى بانفجار "مجهول" شمال قطاع غزة

أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم السبت، إصابة 15 شخصًا جراء انفجار مجهول وقع في منزل ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونقلت الطواقم الطبية، 15 إصابة من محيط المنزل الذي هزه انفجار ضخم في حي أبو عودة في بلدة بيت حانون، وتصاعدت ألسنة الدخان في المكان، وفقًا لمصادر محلية.

وتسبب الانفجار، في دمار كبير بالمنزل الذي وقع فيه الانفجار، حيث انهارت أجزاء واسعة منه، فيما لم يتم الكشف عن أسباب الانفجار.

وكشف الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن "انفجارًا وقع في أحد المنازل ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، صباح اليوم السبت، أدى لوقوع عدد من الإصابات".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان له: "وصلت قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني إلى المكان، وتقوم بواجبها في إخلاء الإصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار".



