بعد تدهور حالة والدها الصحية.. مها الصغير تطلب من مُحبيها هذا الأمر

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طالبت الإعلامية مها الصغير من محبيها الدعاء لوالدها خبير التجميل محمد الصغير بالشفاء العاجل، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت مها الصغير صورة لوالدها برفقة والدتها، وعلقت عليها قائلة :"محمد الصغير أبويا وحب عمري حبيبي ونور عيني وحرمه أمي أجمل و أقوى و أطيب قلب ملكة العلايلي".



وتابعت مها الصغير قائلة :"ارجوا الدعاء له بالشفاء العاجل، اسألكم الدعاء؛ لإنه تعبان أوي، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".



وأضافت مها الصغير :"اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".





مها الصغير هي إحدى مذيعات برنامج its show time، المذاع عبر قناة CBC، وهي متزوجة من الفنان أحمد السقا ولديها منه ثلاثة أبناء وهم حمزة ونادية وياسين.