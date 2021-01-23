رسميا .. الحمام يضم مدافع دكرنس لنهاية الموسم

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نجح نادي الحمام المطروحي في التعاقد رسميا مع أحمد مخلوف مدافع نادي دكرنس لنهاية الموسم علي سبيل الإعارة لتدعيم خط دفاع الفريق بناء علي طلب أيمن الجمل المدير الفني للفريق.



جاء التوقيع في حضور نور رسلان نائب رئيس النادي، وأيمن عامر أمين الصندوق.



وتعتبر صفقة مخلوف هي رابع صفقات الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية حيث نجح في ضم بكر أحمد لاعب بيلا، ومحمد رجب"ريعو" لاعب دكرنس، وبسام أبو حديد لاعب المصرية للإتصالات.



ويحتل الحمام المطروحي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد مرور 9 جولات من المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني جمعهم من الفوز في مباراة، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في 4 مباريات.