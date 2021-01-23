أسعار اللحوم اليوم السبت 23-1-2021 .. كيلو المفروم بـ 125 جنيه

استقرت أسعار اللحوم، اليوم السبت 23-1-2021، في الأسواق المصرية، وتراوح سعر كيلو الضأن ما بين 120 إلى 140 جنيهًا.





وترصد " الفجر" ، أسعار اللحوم اليوم السبت 23 يناير 2021:





سعر كيلو البتلو ما بين 80 إلى 140 جنيهًا.

سعر كيلو لحم الضأن ما بين 120 إلى 140 جنيهًا.

سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 140 جنيهًا.

سعركيلو البفتيك والإستيك كندوز بين 120: 140 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الكبدة بين 110- 140 جنيها للكيلو.

لبرجر البلدي سجل من 120- 140 جنيها للكيلو.

أسعار الكوارع الواحدة بين 80- 120 جنيها.

سعر اللحم السجق 110- 140 جنيها للكيلو.

سعر اللحم المفروم العادي 110- 125 جنيها للكيلو