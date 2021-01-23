أسعار اللحوم اليوم السبت 23-1-2021 .. كيلو المفروم بـ 125 جنيه

السبت 23/يناير/2021 - 09:10 ص
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
الفجر الإقتصادي
استقرت أسعار اللحوم، اليوم السبت 23-1-2021، في الأسواق المصرية، وتراوح سعر كيلو الضأن  ما بين 120 إلى 140 جنيهًا.

وترصد " الفجر" ، أسعار اللحوم اليوم السبت 23 يناير 2021:

سعر كيلو البتلو ما بين 80 إلى 140 جنيهًا.
سعر كيلو لحم الضأن ما بين 120 إلى 140 جنيهًا.
سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 140 جنيهًا.
سعركيلو البفتيك والإستيك كندوز بين 120: 140 جنيها للكيلو.
 سعر كيلو الكبدة بين 110- 140 جنيها للكيلو.
لبرجر البلدي سجل من 120- 140 جنيها للكيلو.
 أسعار الكوارع الواحدة بين 80- 120 جنيها.
سعر اللحم السجق 110- 140 جنيها للكيلو.
سعر اللحم المفروم العادي 110- 125 جنيها للكيلو

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 10 ساعة

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة في مدة غياب نجم ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 13 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ يوم

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ ساعة و نصف

لماذا إسرائيل أسرع دولة في تلقيح مواطنيها؟ إبراهيم عيسى يجيب (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 23-10-2020 .. "الكبدة البلدي" من 110-140 جنيه

أسعار اللحوم اليوم الأحد 15-11-2020 .. البفتيك والأستيك 120-140 جنيه

أسعار اللحوم اليوم الأحد 29-11-2020 .. كيلو البتلوبـ 180 جنيه

أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 2-12-2020 تبدأ من 90 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم اليوم السبت 5-12-2020 .. كيلو "الجملي" بـ 100 جنيه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأحد 6-12-2020 .. "البفتيك" بـ 140 جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 ص

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

08:02 ص

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»