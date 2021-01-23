"فاضي شوية" لـ حمزة نمرة تتخطى 24 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

السبت 23/يناير/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


نجحت أغنية "فاضي شوية" للفنان حمزة نمرة، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث أوشكت على كسر حاجز الـ 24 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "فاضي شوية" من كلمات خليل عز الدين، وألحان حمزة نَمِرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب، جيتار مصطفى أصلان.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "آه يا سلام، سيبنا الوقت يعدي أوام، ما حسبناش اللحظة الجاية، دا اسمه كلام، عيشنا العمر نربّي حمام، بس نسينا نقوم غيّة، ومايهمكش عادي، اسمع مني الساعة دي".

مش وقت عتاب أو لوم، فيها ايه لو نرجع تاني، وبدل ما تكون وحداني، تسندني معاك ونقوم، فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة، إعزمني على نكتة جديدة، وخلّي حساب الضحك عليّا".

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