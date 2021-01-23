شاهد.. اقتراح عمرو أديب لـ الإدارة المصرية بشأن أكاديمية الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
اقترح الإعلامي عمرو أديب، أن يكون هناك أكاديمية شرطة أخرى بالوجه القبلي، مضيفا: "العيلة اللي بيكون عندها ضابط بتكون فرحانة فيه، وبتوهبه لمصر.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن طلاب الكليات العسكرية يتم انتقائهم على "الفرازة"، والدولة تنفق على هؤلاء الأبطال، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير على الالتحاق بالكليات العسكرية.

إن قدرة المواطن أن يلحق أبنائه بالكليات العسكرية من انجازات البلد، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن سهلا في السابق.

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