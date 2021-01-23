نهى عابدين تلتقي بـ أمينة خليل في "خلى بالك من زيزى"

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تواصل الفنانة نهى عابدين حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "خلي بالك من زيزي" مع الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل، والمسلسل من المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل.



ويُعد مسلسل "خلى بالك من زيزي"، التعاون الثاني الذي يجمع نهى عابدين بالفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح والمخرج كريم الشناوي، وذلك بعد تعاونهم معًا في مسلسل "قابيل" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019.



مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، نهى عابدين، صبري فواز، على قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، وكوكبة مميزة من النجوم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.



وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة نهى عابدين في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "نجيب زاهي ذركش"، وهو بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، هالة فاخر، شيرين، محمد ممدوح، فتوح أحمد وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني.



