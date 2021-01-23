أسعار الدواجن اليوم السبت 23-1-2021 .. كيلو"البلدي " بـ 36 جنيه
السبت 23/يناير/2021 - 08:45 ص
الفجر الإقتصادي
أسعار الدواجن اليوم السبت 23- 1- 2021
إستقرا أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 23-1-202 ، وذلك لجدوث توازن كبير بين حالة العرض والطلب ، و تتلاواح أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، وتتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 26 و27 جنيهًا
أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 15 إلى 16 جنيهًا ، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 2 و2.50 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3.50 جنيهات، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.
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