أسعار الدواجن اليوم السبت 23-1-2021 .. كيلو"البلدي " بـ 36 جنيه

أسعار الدواجن اليوم السبت 23- 1- 2021





إستقرا أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 23-1-202 ، وذلك لجدوث توازن كبير بين حالة العرض والطلب ، و تتلاواح أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، وتتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 26 و27 جنيهًا



