عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

السبت 23/يناير/2021 - 09:11 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الفجر

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.

 

واضاف المتحدث الرسمى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس ايضاً بالفيديو كونفرنس عددًا آخر من المشروعات الخاصة بانتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالاضافة الى مشروعات للالبان والانتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروعات اقتصادية مزارع سمكية الرئس عبد لفتاح السيسي

أخبار تهمك

صدمة في مدة غياب نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

صبري عثمان: والد "طفلة التعرية" اعترف بنسبها.. وسنستخرج لها شهادة ميلاد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ 33 دقيقة

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ يوم

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد

منذ حوالي 4 ساعات

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 15 ساعة

لماذا إسرائيل أسرع دولة في تلقيح مواطنيها؟ إبراهيم عيسى يجيب (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مدير جهاز الخدمة الوطنية: المجمع الصناعي ينتج 3.6 مليون مسطح من الرخام والجرانيت

أبرزها "بركة غليون".. مشروعات الاستزراع السمكي كلمة السر في تحقيق الأمن الغذائي

قريبا.. السيسي يفتتح مزارع شرق بورسعيد السمكية الأكبر في مصر والشرق الأوسط

كيف أصبحت مصر السابع عالميا فى إنتاج الأسماك؟

"مدينة الرخام الجديدة".. "السيسي" يحقق أحلام المصريين بالمشروعات العملاقة

عاجل.. بيان هام لرئاسة الجمهورية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 ص

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

08:02 ص

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»