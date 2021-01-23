1138 إصابة و29 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

السبت 23/يناير/2021 - 09:25 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في المغرب، تسجيل 1138 إصابة و29 وفاة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

                                                            

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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