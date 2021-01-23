بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 يناير 2021

السبت 23/يناير/2021 - 08:37 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 من يناير 2021، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 19 09
الإسكندرية 19 10
وادي النطرون 18 10
طنطا 19 09
شبين الكوم 19 09
دمنهور 19 10
بلطيم 19 10
مطروح 16 10
السلوم 16 06
سيوة 17 05
بورسعيد 18 12
دمياط 18 12
الزقازيق 19 09
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 12
السويس 19 12
العريش 17 09
رفح 17 09
رأس سدر 20 09
نخل 15 04
نويبع 19 12
طابا 17 10
كاترين 12 01
الطور 20 10
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 22 14
مرسى علم 20 13
الفيوم 19 05
بنى سويف 20 06
المنيا 20 06
أسيوط 20 05
سوهاج 22 07
قنا 23 08
الأقصر 25 08
أسوان 26 09
إدفو 22 09
أبو سمبل 25 09
الوادي الجديد 20 07
شلاتين 25 15
أبو رماد 24 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 23 16

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