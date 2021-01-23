الأرصاد تحذر هذه الفئة.. وتعلن كواليس طقس اليوم

حذرت الأرصاد الجوية قائدي السيارات، ونصحتهم بتوخي الحذر على الطرق السريعة نظرا لتكون الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر مما تعيق الرؤية.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد.





فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.





وتنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.





أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى

القاهرة 19 09

الإسكندرية 19 10

وادي النطرون 18 10

طنطا 19 09

شبين الكوم 19 09

دمنهور 19 10

بلطيم 19 10

مطروح 16 10

السلوم 16 06

سيوة 17 05

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 19 09

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 12

السويس 19 12

العريش 17 09

رفح 17 09

رأس سدر 20 09

نخل 15 04

نويبع 19 12

طابا 17 10

كاترين 12 01

الطور 20 10

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 20 13

الفيوم 19 05

بنى سويف 20 06

المنيا 20 06

أسيوط 20 05

سوهاج 22 07

قنا 23 08

الأقصر 25 08

أسوان 26 09

إدفو 22 09

أبو سمبل 25 09

الوادي الجديد 20 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 23 16