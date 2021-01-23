الإفتاء توضح الطريقة الشرعية لدفن الميت

السبت 23/يناير/2021 - 08:28 ص
بوابة الفجر
أوضحت دار الإفتاء المصرية الطريقة الشرعية لدفن الميت، حيث ذكرت أنه يستحب شرعًا أن يُدخَل بالميت من فتحة القبر بحيث يُوضع على شقه الأيمن، ويجب توجيه وجهه إلى القبلة، ولا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب. 

وقالت الدار في فتواها إن المطلوب في القبر الشرعي حفرةٌ تواري الميت وتحفظه من الاعتداء عليه وتستره، والأصل أن يكون في شَقٍّ أو لَحد، "وهاتان الطريقتان إنما تصلحان في الأرض الصلبة، ولا مانع شرعًا من الدفن في الفساقي ونحوها إذا كانت طبيعة الأرض رخوة كما هو الحال في مصر، بشرط تحقق المطلوب في القبر الشرعي".

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