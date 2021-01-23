الإفتاء توضح الطريقة الشرعية لدفن الميت

أوضحت دار الإفتاء المصرية الطريقة الشرعية لدفن الميت، حيث ذكرت أنه يستحب شرعًا أن يُدخَل بالميت من فتحة القبر بحيث يُوضع على شقه الأيمن، ويجب توجيه وجهه إلى القبلة، ولا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب.



