ما حكم دفن الميت في غير اتجاه القبلة؟.. أمين الفتوى يجيب

السبت 23/يناير/2021 - 07:42 ص
بوابة الفجر
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يتضمن "أخي متوفى منذ أربعة أشهر واكتشفنا انه مدفون في مقبرة غير شرعية حيث انه لا يواجه القبلة، فهل علينا نقله إلى مقبرة أخرى شرعية؟ واذا نقلناه هل نلبسه كفن جديد أم ننقل العظام على حالها؟، وجاءت الإجابة على النحو التالي:

قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة المفتي، إن العلماء قد اختلفوا في حالة دفن ميت وعدم توجيهه للقبلة، فهل يتم نبش قبره وإعادة توجيهه للقبلة أم لا؟ أما مسألة نقله إلى مكان آخر لا علاقة لها بالأمر، فالأولى ان يتم توجيهه للقبلة، أما قول غير شرعية فيقول عاشور أنه يعني مثلًا أن يكون المكان ليس ملكهم أو غضب اصحابه لدفن أخيه فيه، ففي هذه الحالة يتم نقله وبإجراءات قانونية، لكن دفنه في غير مواجهة القبلة اختلف فيه العلماء، حيث ذهب بعضهم إلى عدم نقله أو تحريكه، بل يترك على حاله فإذا دفن ميت آخر في القبر وفتح في كل الأحوال، يتم توجيهه للقبلة.

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريةـ السائل أن يترك أخاه على حاله في القبر وأن يدعو له كثيرًا.

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