باتشيكو يعيد مصطفي محمد لتشكيل الزمالك

السبت 23/يناير/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
قرر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، إعادة مصطفى محمد مهاجم الفريق لقيادة هجوم الفارس الابيض خلال مواجهة أسوان المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان اليوم السبت على ملعب بترو سبورت، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز في الخامسة مساءً.

ويرغب باتشيكو في إعادة المهاجم الدولي مصطفى محمد إلي التشكيل الأساسي، مرة أخرى بعدما دخل كبديل في المباراة الماضية ضد الجونة، والذي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله يوسف أوباما.

يذكر ان مصطفى كان بعيد عن المباريات خلال الفترة الماضية، بسبب رغبته في الاحتراف إلي نادي سانت اتيان الفرنسي، ولكن فشلت المفاوضات بين الناديين.

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