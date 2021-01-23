موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد

السبت 23/يناير/2021 - 05:49 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
رفض المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، جلب حارس مرمي جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتحدث بيتسو موسيماني إلي لجنة التخطيط بالنادي، بأنه ليس بحاجة لحارس مرمي جديد، حيث يثق في إمكانيات الثلاثى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير.

وقرر مدرب الأهلي اغلاق ملف التعاقد مع حارس مرمى إلى نهاية الموسم الجاري، لعدم احتياج الفريق لحارس جديد فى الوقت الراهن.

وكان على لطفي تولي حماية عرين المارد الأحمر أمس الخميس، أمام المقاولون العرب في الجولة الثامنة من الدوري المصري، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

يذكر ان محمد الشناوي الحارس الأساسي تعرض للإيقاف لمباراة واحدة بعد ان وقع عليه أربع مباريات، على خلفية احداث مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة السابعة، وتحدثه مع الحكم بشكل ملفت للنظر.

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