موعد مباراة الهلال القادمة فى الدورى السعودى للمحترفين

السبت 23/يناير/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد نادي الهلال لمواجهة قوية أمام الفيصلي ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى لقاء قوي بين الفريقين ويسعي الهلال لتحقيق الثلاث نقاط.

ويقام مباراة الهلال ونظيره الفيصلي ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى تمام الخامسة وربع مساءا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين والسادسة وربع مساءا بتوقيت السعودية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة بينما الفيصلي فى المركز الثانى عشر برصيد 15 نقطة.

وكان الهلال حقق الفوز الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين على فريق التعاون بهدفين دون رد.

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