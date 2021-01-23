موعد مباراة توتنهام القادمة فى الدورى الإنجليزي

السبت 23/يناير/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد فريق توتنهام هوتسبير تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لمواجهة قوية يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج أمام ليفربول.

ويمر ليفربول بنتائج سلبية خلال الفترة الماضية وكان قد خسر اللقاء الماضي أمام نظيره بيرنلي بهدف دون رد.

موعد مباراة توتنهام وليفربول بالدوري الإنجليزي
تقام مباراة ليفربول وتوتنهام ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الخميس القادم فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

ويذكر أن ليفربول فى المركز الرابع برصيد 34 نقطة بينما توتنهام فى المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

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