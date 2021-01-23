موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام شيفيلد بالدوري الإنجليزي

السبت 23/يناير/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يوم الأربعاء الموافق 27 يناير الجاري، على ملعب اولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة وربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر وربع صباحا بتوقيت الإمارات، الثامنة وربع مساء بتوقيت جرينتش.

وسيدخل المان يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا صعبا على فريق فولهام بهدفين مقابل هدف، على كرافين كوتيدج، في الجولة الماضية.

فيما يعاني شيفيلد يونايتد من سلسلة من الهزائم؛ والتي كان آخرها سقوطه على يد فريق توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي.

ويعتلي مانشستر يونايتد صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، فيما يتزيل شيفيلد الترتيب برصيد 5 نقاط.

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