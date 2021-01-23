برشلونة يقرر عدم الاستغناء عن نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنَّ برشلونة الإسباني أغلق ملف رحيل نجم دفاعه جونيور فيربو عن صفوف الفريق بعد تزايد الشائعات خلال الأيام القليلة الماضية بشأن رغبة أندية من الدوري الإيطالي في التعاقد مع النجم الإسباني.





وألمح موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن ناديي ميلان ونابولي الإيطاليين دخلا في مفاوضات من أجل التعاقد مع النجم الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن برشلونة أنهى تلك العروض المحتملة، حيث يرفض النادي الكتالوني التفريط في المدافع الإسباني لعدم وجود من يعوض رحيله.





وأوضح الموقع الإيطالي أن برشلونة فشل في التعاقد مع الإسباني إيريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب الأزمة الإقتصادية التي خلفتها أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وأكد الموقع الإيطالي أن كانت الصفقة قريبة ولكن فشلت إدارة برشلونة رفقة المرشحين الرئاسيين في الاتفاق على دفع الأموال وجلب نجم مانشستر سيتي.





وأشارالموقع الإيطالي إلى أن فيربو شارك في الموسم الحالي مع برشلونة في 10 مباريات فقط ومن المتوقع أن يحظى بدقائق أكثر بعد الاصابات التي تعرض لها الفريق في هذا المركز.





ونوه الموقع الإيطالي أن فيربو انتقل إلى صفوف برشلونة في صيف 2019 قادمًا من ريال بيتيس الإسباني في صفقة بلغ قدرها في ذلك الوقت 18 مليون يورو.



