اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

السبت 23/يناير/2021 - 04:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
وجه مسئولو اتحاد الكرة المصري صدمة لنادي بيراميدز، قبل مواجهة الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره بيراميدز على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري.

وكان نادي بيراميدز قد طلب استقدام حكام أجانب من قيادة مباراته أمام الأهلي، على أن يتحمل الفريق السماوي تكاليف ذلك والمقدر بنحو 35 ألف دولار بسبب زيادة العدد بعد تطبيق تقنية الـ var في الدورى المصري، وهو ما رفضه اتحاد الكرة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب ذلك الرفض، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى اللائحة المتواجدة فى اتحاد الكرة، التي تمنع استقدام حكام أجانب في الدوري المحلي إلا فى مباريات القمة بين الأهلى والزمالك فقط.

ويضاف إلى ذلك فإن فكرة الاستجابة لمطلب بيراميدز وتعيين حكام أجانب ستفتح أبواب مغلقة على الجبلاية، مما قد يتسبب في إقامة عدد كبير من مباريات الدوري بحكام أجانب كما حدث قبل موسمين.

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