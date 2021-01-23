صدمة في مدة غياب نجم ريال مدريد

السبت 23/يناير/2021 - 03:22 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أعلن مساء اليوم عن خبراً صادماً جديداً لجماهير ناديه عقب الخسارة الكارثية من دور الـ32 لبطولة كأس إسبانيا على يد ألكويانو بهدفين مقابل هدف ليودع البطولة بسببها.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد كشف في بيان رسمي مساء اليوم إصابة نجم خط وسط الفريق الأوروجوياني فيدي فالفيردي عقب مباراة الفريق في بطولة كأس ملك إسبانيا أمام ألكويانو نادي الدرجة الثالثة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد الإسباني نشر بياناً رسمياً عبر حساباته الشخصية الموثقة على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تويتر وإنستجرام وموقعه الالكتروني أكد خلاله إصابة فيدي فالفيردي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي يعاني من إصابة عضلية قوية في العضلة الضامة للساق اليمنى.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الأوروجوياني فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد الإسباني سوف يغيب عن صفوف الملكي لمدة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين.

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