تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان بالدوري

السبت 23/يناير/2021 - 03:20 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة تبدو سهلة أمام أسوان اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق المباراة في الخامسة مساءً في الاسبوع التاسع من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت على قناة أون تايم سبورت 1.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفارس الابيض، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما.

خط الهجوم: شيكابالا، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط.

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