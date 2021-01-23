موعد مباراة إنتر ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي

السبت 23/يناير/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يحل إنتر ميلان، مساء اليوم السبت 23 يناير، ضيفاً على ملعب "داكيا أرينا" لمواجهة مضيفه أودينيزي، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز ومطاردة غريمه ميلان في صراع صدارة الكالتشيو هذا الموسم.

فيما يطمح أودينيزي في مواصلة الهروب من صراع مراكز المؤخرة في الدوري الإيطالي.

يتواجد إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر، بينما يقبع أودينيزي في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة عند تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش.

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