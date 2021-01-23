أحمد حسن: حزين على فريق بيراميدز

انتهت مباراة بيراميدز ضد سموحة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وعلق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على أزمة عدم احتساب هدف لصالح نادي سموحة أمام بيراميدز في الكرة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "من حق سموحة الاعتراض والشكوى على قرار الحكم ولكن القرار تم إتخاذه".





وعن أداء بيراميدز، شدد: "أنا حزين على فريق بيراميدز وأداءه ولكن مش عاوز أتكلم علشان محدش يزعل مننا، وبيراميدز ينقصه الدوافع من أجل عودة الفوز".





وأوضح: "المجموعة المتواجدة في الوقت الجاري قادرة على المنافسة على حصد بطولة ولكن هناك شيء غلط".



