في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة أحمد راتب

السبت 23/يناير/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر

تحل اليوم ذكر ميلاد الفنان أحمد راتب، وهو ممثل مصري بدأ مشواره الفني وهو طفل حيث كان يمارس التمثيل في المدرسة، وقد نمت موهبته بالتمثيل عندما التحق بفرقة التمثيل بالجامعة أثناء دراسته بكلية الهندسة.

والتحق الراحل بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما. اتسم أداؤه بالبساطة وعدم التكلف. اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية.

ونال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم. شارك في أعمال الفنان عادل إمام. واستطاع أن يؤدي أدواراً جيدة.

شكل قاسماٌ مشتركا لمعظم أفلام الشباب الحديثة، ويعد الفنان أحمد راتب من أبرع الفنانين الذين أدوا الأدوار الهزلية اللاذعة للمجتمع. كانت آخر أعماله السينمائية فوبيا الذي انتهى من تصويره بالكامل وعرض عام 2017.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ممثل فنان بروفايل احمد راتب

أخبار تهمك

أستاذ هندسة يكشف سبب "النشع" في حوائط قصر البارون

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ ساعتين

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شديد البرودة.. الأرصاد تُحذر من طقس السبت

منذ أقل من ساعتين

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يهاجم ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل| وفاة 52 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يُجهز مفاجأة سعيدة لوليد سليمان.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد راتب.. مشاهد من حياته في ذكرى رحيله

في ذكرى ميلاد أحمد راتب تعرف على آخر أعماله

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

11:06 م

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»