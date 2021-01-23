زعيم الديمقراطيين: محاكمة عزل ترمب في الكونجرس تبدأ 8 فبراير المقبل

السبت 23/يناير/2021 - 02:56 ص
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
أعلنت كتلة الديمقراطيين في الكونجرس، أن محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب في الكونجرس تبدأ 8 فبراير المقبل، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

هذا، وأقيم حفل تنصيب للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أكد خلاله أن الشعب الأمريكي يسعى دائمًا إلى الوحدة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من أهم التحديات التي ستواجه أمريكا.

وأَضاف "بايدن"، خلال خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "سأعمل على توحيد البلاد والشعب، وسنتغلب على فيروس كورونا القاتل، وسيكون هناك عدلًا عرقيًا، وسنسنعى لتوفير فرص عمل".

ويسعى الديمقراطيون إلى محاكمة ترامب، بتهمة التحريض على أحداث الكونجرس التي تمت يوم 6 يناير الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن أحداث الكونجرس

أخبار تهمك

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ ساعتين

شديد البرودة.. الأرصاد تُحذر من طقس السبت

منذ أقل من ساعتين

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ هندسة يكشف سبب "النشع" في حوائط قصر البارون

منذ ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يُجهز مفاجأة سعيدة لوليد سليمان.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موسيماني يهاجم ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل| وفاة 52 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

منذ حوالي 5 ساعات

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. بدء مراسم تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: فيروس كورونا من أهم التحديات.. وسأعمل على توحيد البلاد

نشأت الديهي: حفل تنصيب "بايدن" غير تقليدي

في أول إحاطة صحفية.. بايدن يلغي حظر السفر على بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة

البيت الأبيض: الرسالة التي تركها ترامب لبايدن كانت ودية للغاية

في أول يوم بالبيت الأبيض.. بايدن يتوعد إيران

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

11:06 م

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»