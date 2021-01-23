موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره أسوان اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق المباراة في الخامسة مساءً، على قناة أون تايم سبورت 1، حيث يرغب الفارس الابيض في استعادة الصدارة مجددًا من غريمه التقليدي الأهلي.





ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، خلف المتصدر الأهلي برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، ولهما مباراة مؤجلة ضد بعضهما البعض.





بينما يتواجد أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط من 8 مباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة، وتلقي خمس هزائم.