إصابة 4 أشخاص في تصادم "أتوبيس" برصيف طريق "الكريمات" ببني سويف

السبت 23/يناير/2021 - 02:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
أصيب 4 أشخاص في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم حافلة نقل ركاب "أتوبيس" بحاجز الرصيف بطريق "الكريمات" الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم حافلة نقل ركاب "أتوبيس" بحاجز الرصيف بطريق "الكريمات" الصحراوي الشرقي ببني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللأزم، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كلًا من: رومانى عليشة، 27 سنة، مقيم أسيوط، مصاب بكسر بالذراع الأيمن واشتباه نزيف بالمخ، وابراهيم جابر إبراهيم، 35 سنة، مقيم الجيزة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وتم إدخاله قسم العناية المركزة، ومحمد عثمان محمد، 44 سنة، مقيم قنا، مصاب بكسر بالساق والركبة اليمنى، ومحمد عبده محمد، 55 سنة، مقيم الطالبية، مصاب كسر بالساق الأيمن.

ووجه مدير عام المستشفى، الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفوروتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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