موسيماني يهاجم ثنائي الأهلي

أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضبه من مستوى الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات خلال الفترة الأخيرة.





وظهر الشحات وكهربا بمستوى غير لائق في آخر مباراتين للمارد الأحمر أمام البنك الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري العام.





وحقق الأهلي الفوز على فريق ذئاب الجبل بثبلاثة أهداف مقابل هدفين في المبمارة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام في تاسع جولات الدوري العام.





من جانبه، أعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.





أضاف عبد الحفيظ أن قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة «فيفا»، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته.





وفي ضوء ذلك قرر الجهاز الفني سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.



