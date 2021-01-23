ريهام عبد الغفور: اكتشفت أنني لا أصلح كمذيعة لهذا السبب

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حلت الفنانة ريهام عبد الغفور، وزوجها الذي يظهر لأول مرة، ضيفين اليوم الجمعة مع أبلة فاهيتا في برنامج " لايف من الدوبلكس" ، الذي يُذاع على قناة ON .





وقالت ريهام آثناء استضافتها في البرنامج : "مررت بتجربة المذيعة في برنامج (تذكرتين سينما) ومن بعدها برنامج (ريهام عالنار) وتعملت من هذه التجربة أنني لأ اصلح أن أكون مذيعة، لأنني لم أتمكن من النظر للكاميرا والكلام لها طوال الوقت".



واستكملت ريهام حديثها قائلة : "في فترة الدراسة كنت أغير من صديقة لي تُسمى سارة، لأنني كنت نحيفة وهي كان جميع الاولاد يحبونها".



وفي نهاية حديثها قالت ريهام :" كنت أحب أخذ ساندوتشات "جبنة إسطنبولي" ، معي في الدرسة ، فكانت هذه وجبتي المفضلة في المدرسة" .



وأعربت الفنانة ريهام عن سعادتها الكبيرة بظهور زوجها معها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها من خلال كواليس تصوير تلك الحلقة، وعلقت عليها قائلة: "لأول مرة جوزي يوافق إنه يجي معايا حاجة بتتصور، لا وكمان يبقى قدام الكاميرا، استنونا يوم الجمعة مع أبله فاهيتا الساعة 11 على On tv".



يذكر أن ريهام عبد الغفور عرض لها مؤخرا حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" وحققت نجاحا كبيرا. وتشارك ريهام عبد الغفور في رمضان 2021 في مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وأحمد خالد صالح ومحمود البزاوي وسامي مغاوري.



