إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "أتوبيس" برصيف طريق الزعفرانة الجديد

السبت 23/يناير/2021 - 01:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
أصيب 6 أشخاص في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم حافلة نقل ركاب "أتوبيس" بحاجز الرصيف بطريق "الزعفرانة الجديد" بنطاق محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم حافلة نقل ركاب "أتوبيس" بحاجز الرصيف بطريق "الزعفرانة الجديد" ببني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض، مدير الفرع، بـ6 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللأزم، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: أحمد محمد يوسف، ٣٨ سنة، عامل، مقيم محافظة الفيوم، مصاب بجرح قطعي بالقدم اليمنى، وشعبان ممدوح حسين، ٣٠ سنة، عامل، مقيم مركز إهناسيا ببني سويف، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعبد الناصر محمد حسين، ٣٥ سنة، أعمال حرة، مقيم محافظة الفيوم، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمود أحمد فتحي، ٢٧ سنة، عامل، مقيم مركز إهناسيا ببي سويف، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن، ٢٣ سنة، مقيم الدوية ببني سويف، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وإسلام جمال الدين عبدالعظيم، ٢٦ سنة، مهندس، مقيم قمبش مركز ببا، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر.

ووجه مدير عام المستشفى، الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفوروتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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