يوفيتش رفض البريميرليج والكالتشيو من أجل فريقه السابق

السبت 23/يناير/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية ألمانية عن رفض الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني عروضًا من الدوريين الإيطالي والإنجليزي.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن وستهام يونايتد وولفرهامبتون الإنجليزيين كانا يرغبان في التعاقد مع يوفيتش بالإضافة إلى ميلان الإيطالي.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن يوفيتش رفض الإنضمام إلى أي من هذه الأندية من أجل العودة إلى ناديه السابق فرانكفورت كما أن مسئولي فرانكفورت بذلوا الكثير من الجهد من أجل التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن لوكا يوفيتش إنضم إلى فرانكفورت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وقد استطاع أن يسجل هدفين في أول مشاركة له مع الفريق الألماني.

أخبار تهمك

عاجل| وفاة 52 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الهلال يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يُجهز مفاجأة سعيدة لوليد سليمان.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

المخرجة منال الصيفي تنفي إصابة أشرف مصيلحي بورم في المخ

منذ 36 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ نصف ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

11:06 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»