فرج عامر يفتح النار على التحكيم عبد تعادل سموحة

السبت 23/يناير/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
انتهت مباراة بيراميدز ضد سموحة بالتعادل الإيجابي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف لكل منهما.

وقال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم قامت بتغيير حكم مباراة بيراميدز وسموحة قبل اللقاء مباشرة من أجل مجاملة النادي السماوي للتراجع عن طلب حكام أجانب أمام الأهلي.

وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مستغرب من تغيير الحكم أحمد الغندور وبطالب بالكشف عليه من جديد لأنه معندوش كورونا زي ما قالوا".

وتابع: "لماذا لم يلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو في اللقطة المثيرة وهناك لغز كبير في حكم الراية".

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فرج عامر سموحة وبيراميدز سموحة بيراميدز بطولة الدوري المصري الممتاز

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