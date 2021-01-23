مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

السبت 23/يناير/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد نادي بيراميدز لمواجهة النادي الاهلي ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء القادم.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " كارتيرون يدخل حسابات بيراميدز لخلافة أروابارينا".

وتابع: "لو بيراميدز خسر من الأهلي في المباراة المقبلة سيتم إقالة مديره الفني وسيتم التعاقد مع كارتيرون".

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