ابن شقيق عبدالحليم حافظ: تسجيلات العندليب تؤكد عدم زواجه بسعاد حسني (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 05:14 ص
عبدالحييم وسعاد حسني
عبدالحييم وسعاد حسني
داليا الحسين
أعلن محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، الكشف عن المذكرات الصوتية الأخيرة للراحل خلال شهور قليلة، مشيرا إلى أنها ستحمل مفاجآت خاصة فيما يتعلق بزواجه من سعاد حسني ولماذا لم يتم الزواج وعلاقته بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر والرئيس الراحل محمد أنور السادات وغيرهم

إنني كنت أتحدث من أحد الصفحيين حول مذكرات الراحل التي سيتم كشفها قريبًا، وبالصدفة قال لي سأرسل لك صورة وأريد منك تعليق عليها.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة أن العندليب كان يحب سعاد حسني ولكن لم يتزوجها، موضحا أن حديثه في التسجيلات كان يوحي بأنه كان يحب سعاد حسني، ولكن الزواج أشياء كثيرة غير الحب، مما يؤكد أنهم لم يتزوجا بعد.

ولفت إلى أن المذكرات تحمل أسرار كثيرة، وهي مذكرات مسجلة بصوته تصل إلى أكثر من ساعتين.

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عبدالحليم سعاد حسني بوابة الفجر الفجر

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