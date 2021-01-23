ريهام عبد الغفور تكشف عن موقف مخيف لها مع سمكة القرش

السبت 23/يناير/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إن لديها فوبيا من سمك القرش، وفي إحدى المرات كانت شقيقتها معي في البحر، ورأت كيس بلاستيك أسود ، فإعتقدت أنه سمكة قرش، فاخذت إبني وجريت من الخوف.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، الذي يُذاع على قناة ON : "وقالت لي شقيقتي فيما بعد ماذا حدث، فقلت لها أعتقدت أنه يوجد سمكة قرش فجريت، فقالت لي لماذا أخذتي إبنك وجريتي ولم تخبريني أنا وأولادي".

واستكملت ريهام حديثها قائلة:" وزعلت شقيقتي مني كثيراً، وحتى اليوم لم تنسى لي هذا الموقف".

وأعربت الفنانة ريهام عن سعادتها الكبيرة بظهور زوجها معها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها من خلال كواليس تصوير تلك الحلقة، وعلقت عليها قائلة: "لأول مرة جوزي يوافق إنه يجي معايا حاجة بتتصور، لا وكمان يبقى قدام الكاميرا، استنونا يوم الجمعة مع أبله فاهيتا الساعة 11 على On tv".

يذكر أن ريهام عبد الغفور عرض لها مؤخرا حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" وحققت نجاحا كبيرا. وتشارك ريهام عبد الغفور في رمضان 2021 في مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وأحمد خالد صالح ومحمود البزاوي وسامي مغاوري.

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