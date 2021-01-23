راموس يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

السبت 23/يناير/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن المفاوضات بين الإسباني سيرجيو راموس نجم مسئولي ريال مدريد الإسباني ازدادت صعوبة بشأن تجديد عقد قائد الملكي في الفترة المقبلة.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد سيرجيو راموس البالغ من العمر 34 عامًا مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد حتى الآن.

وألمح البرنامج الإسباني أن استمرار راموس مع ريال مدريد في الموسم المقبل أصبح أصعب من أي وقت مضى.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن تقارير صحفية كانت قد زعمت أن الاختلاف بين راموس وريال مدريد يدور حول الراتب السنوي بعد أن اتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة موسمين.

وأكد البرنامج الإسباني أن راموس يرغب في الحصول على نفس راتبه الحالي الذي يبلغ 12 مليون يورو لكن مسئولو الملكي يطلبون تخفيضه بنسبة 10% من أجل التكيف مع الظروف الإقتصادية التي خلفتها أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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