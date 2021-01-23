هل سيتم إلغاء الامتحانات؟.. التعليم العالي توضح (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 02:18 ص
الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
داليا الحسين
نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، ما تردد عن إلغاء الامتحانات، مؤكدا أنه سيتم عقد الامتحانات في موعدها ما لم يجد جديد في الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمصر وانتشاره.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى، اليوم الجمعة إن الضابط الوحيد لعقد الامتحانات في موعدها حاليًا هو تحقق بيئة آمنة صحية يمكن من خلالها أداء الامتحانات، مؤكدا أن الدولة حريصة على صحة هيئة التدريس والطلاب.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن اختيار الآلية المناسبة لعقد الامتحانات لن تُغير من طريقة مذاكرة الطالب الذي عليه التركيز في دروسه والتعلم بهدف الحصول على فرصة في سوق العمل.

ولفت إلى أنه من الوارد انخفاض أعداد الإصابات أو زيادتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مما سيترتب عليه اختيار الآلية المناسبة للامتحانا، منوها بأنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل قبل عقد الامتحانات بوقتٍ كافٍ.

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