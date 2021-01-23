أديب: مصر مستعدة للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جريدة "نيويورك تايمز" عقبت على واقعة مستشفى الحسينية في مصر، واعتبروا أن ما حدث ورائه تقصير، مضيفا: "نيويورك تايمز سابت الـ 4 آلاف اللي ماتوا عندهم ومسكوا فالأربعة اللي ماتوا عندنا.. والفترة الجاية في من ده كتير".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن بايدن يعمل على إرضاء الكتلة التي كانت سبب في نجاحه، والإدارة الأمريكية الجديدة بها جهات مسئولة عن متابعة مصر والمنطقة، مضيفا: "سنتعامل مع الناس دي ودول عندهم مفهوم مختلف عن حقوق الإنسان".



