نجل شقيقة عبدالحليم حافظ يكشف حقيقة عدم تحلل جثمان عمه
السبت 23/يناير/2021 - 04:29 ص
هدى عبدالرازق
كشف محمد شبانة، نجل شقيقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، حقيقة ما تردد بشأن أن جثمان عبدالحليم حافظ لم تتحلل بعد 31 عاما من وفاته.
وأشار "شبانة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المقبرة التي دفن بها عمه عبدالحليم حافظ تعرضت للغرق، وقرروا أن يطوروا المقبرة، مضيفا: "روحنا وكنت بقرأ قرآن والعاملين نزلوا المقبرة، قعدوا يهللوا لما شافوا جثمان عبدالحليم حافظ".
وأضاف أنهم أصروا أن ينزل المقبرة ويرى بنفسه، متابعا: "نزلت ولقيت كفنه عليه، ولقيت شعره وودانه.. وكأنه نايم في أمان"، معربا عن سعادته لرؤيته عمه، لافتا إلى أن عبدالحليم توفى مبطون وبه جانب من الشهادة.
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