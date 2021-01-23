شديد البرودة.. الأرصاد تُحذر من طقس السبت

السبت 23/يناير/2021 - 01:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 23 يناير 2021، وجاءت كالتالي: 

طقس السبت نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
شديد البرودة.. الأرصاد تُحذر من طقس السبت
شديد البرودة.. الأرصاد تُحذر من طقس السبت

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