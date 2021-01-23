شديد البرودة.. الأرصاد تُحذر من طقس السبت
السبت 23/يناير/2021 - 01:13 ص
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 23 يناير 2021، وجاءت كالتالي:
طقس السبت نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس السبت ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
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