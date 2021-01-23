جدول مباريات اليوم السبت 23-1-2021

السبت 23/يناير/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
يقدم موقع "الفجر الرياضي" جدول مباريات اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من يناير والذي يشهد العديد من المباريات المهمة على مستوي كافة البطولات سواء العربية أو العالمية بجانب لقاءات بطولة كأس العالم لليد للرجال في مصر.

وإليكم جدول مباريات اليوم السبت 23-1-2021:

مباريات كأس العالم لكرة اليد رجال:

قطر - البحرين 4:30 مساءا

اوروجواي - إسبانيا 4:30 مساءا

الارجنتين  - كرواتيا 4:30 مساءا

بولندا - المجر الساعة 7:00 مساءا

تونس - الكونغو الديمقراطية 7:00 مساءا

ألمانيا - البرازيل 9:00 مساءا

اليابان - الدنمارك 9:00 مساءا

الدوري المصري:

غزل المحلة - الإسماعيلي 2:30 مساءا

أسوان - الزمالك 5 مساءا

الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا - نيوكاسل 10 مساءا

الدوري الإسباني:

إشبيلية - قادش  5:15 مساءا

ريال سوسيداد - ريال بيتيس 7:30 مساءا

ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد 10 مساءا

الدوري الإيطالي:

ميلان - أتالانتا 7 مساءا

أودينيزي - إنتر ميلان 7 مساءا

فيورنتينا - كروتوني 9:45 مساءا

كأس الاتحاد الإنجليزي:

ساوثهامبتون - ارسنال 2:15 مساءا

برايتون - بلاكبول 5 مساءا

مانشستر سيتي - تشيلتنهام تاون 7:30 مساءا

الدوري التونسي:

البنزرتي - الصفاقسي 2 مساءا

الترجي - الملعب التونسي 4 مساءا

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