عمرو أديب يطالب بإنشاء أكاديمية شرطة في الوجه القبلي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قدرة المواطن أن يلحق أبنائه بالكليات العسكرية من إنجازات البلد، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن سهلا في السابق.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن طلاب الكليات العسكرية يتم انتقائهم على "الفرازة"، والدولة تنفق على هؤلاء الأبطال، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير على الالتحاق بالكليات العسكرية.



