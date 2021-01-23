صبري عثمان: والد "طفلة التعرية" اعترف بنسبها.. وسنستخرج لها شهادة ميلاد

قال صبري عثمان، مسؤول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنهم رصدوا فيديو واقعة طفلة التعرية عبر "السوشيال ميديا"، وتم التوصل لناشر الفيديو ومنه توصلوا لوالدة الطفلة وروت لها سبب المشكلة.





وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم القبض على والد الطفلة والنيابة وجهت له 4 تهم، موضحا أن وحدة حماية الطفل على تواصل مستمر مع الأم في نبروه لتقديم الرعاية اللازمة للطفلة.



