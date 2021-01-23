والدة طفلة التعرية: "زوجي كان عايز يحرق قلبي على بنتي"

قالت آمال البسيوني، والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها في الشارع، والتي أُطلق عليها "طفلة التعرية"، إن هناك خلافات بينها وبين زوجها وأقامت ضده قضية طلاق، معقبة: "هو عايز يحرق قلبي عليها".





وأشار "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الطفلة عمرها سنة وشهرين، لافتة إلى أنه جاء لمنزل والدها وطلب الطفلة ليجلس معها فترة، مضيفا: "أخدها وبعد 5 دقايق لقيته بيقطع هدوم بنتي في الشارع، وبيزعق".



