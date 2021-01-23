والدة طفلة التعرية: "زوجي كان عايز يحرق قلبي على بنتي"
السبت 23/يناير/2021 - 12:26 ص
هدى عبدالرازق
قالت آمال البسيوني، والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها في الشارع، والتي أُطلق عليها "طفلة التعرية"، إن هناك خلافات بينها وبين زوجها وأقامت ضده قضية طلاق، معقبة: "هو عايز يحرق قلبي عليها".
وأشار "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الطفلة عمرها سنة وشهرين، لافتة إلى أنه جاء لمنزل والدها وطلب الطفلة ليجلس معها فترة، مضيفا: "أخدها وبعد 5 دقايق لقيته بيقطع هدوم بنتي في الشارع، وبيزعق".
وأضافت والدة "طفلة التعرية"، أنها حصلت على هاتف والدها وقامت بتصوير الواقعة، والأهالي في الشارع هم من أخذوا الطفلة منه عنوة، معلقة: "أنا قلبي اتقطع عليها، وأخدتها منه ولبستها في ثانية"، وأرسلت الفيديو لأقاربها لنشره على السوشيال ميديا لتحصل على حق طفلتها.
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